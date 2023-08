Baisse du solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution des investissements durant le 2e semestre 2023

Le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur les prévisions des investissements dans la filière manufacturière a enregistré une baisse de 9% au cours du 2e semestre 2023, contre 13% durant le 1er semstre 2023.C’est ce qui ressort des résultats de l’enquête d’opinion effectuée auprès des chefs d’entreprises privés sur le premier semestre 2023 et les prévisions du 2ème semestre. L’enquête publiée mercredi, par l’Institut national de la statistique (INS), a été menée en mai 2023 auprès d’un échantillon composé de 1000 entreprises du secteur des industries manufacturières.

Le solde d’opinions étant défini comme « la différence entre la proportion de ceux ayant exprimé une opinion positive et la proportion de ceux ayant exprimé une opinion négative ».Le nombre des optimistes est supérieur aux pessimistes. Le solde d’opinion, est ainsi passé de 10% durant le deuxième semestre de 2022 à 22% durant le premier semestre de 2023. Le solde d’opinion des chefs d’entreprises qui s’attendent à une amélioration de l’investissement dans le secteur des industries chimiques a atteint 20%, au cours du premier semestre de l’année 2023, contre 16% durant le deuxième semestre de 2022.En contrepartie, le solde d’opinion des chefs d’entreprises du secteur des industries diverses a enregistré une baisse (-3%) durant le premier semestre de l’année 2023.Pour ce qui est du secteur des industries agroalimentaires, agricoles, mécaniques et électriques, le solde d’opinion demeure stable.

En ce qui concerne l’évolution des investissements durant le deuxième semestre de 2023, le solde d’opinion des chefs d’entreprises exerçant dans le secteur de l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre a enregistré une baisse par rapport au 1er semestre de 2023, passant de 31% à 5%.Le solde d’opinion a également été négatif pour le secteur des industries chimiques, mécaniques et électriques. En revanche, 18% des avis des dirigeants d’entreprises dans d’autres secteurs comme l’habillement, le textile et le cuir demeurent optimistes quant à l’évolution des investissements durant le deuxième semestre de 2023.

