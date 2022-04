Baisse en vue en Europe, la Fed alimente l’inquiétude

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi dans le sillage de Wall Street et Tokyo après les dernières déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine, qui ravivent les craintes de voir un resserrement rapide de la politique monétaire aux Etats-Unis peser sur la croissance et alimentent la hausse des rendements obligataires et du dollar.

- Publicité-

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,41% pour le CAC 40 à Paris, de 0,17% pour le Dax à Francfort et de 0,16% pour l’EuroStoxx 50 tandis que le FTSE 100 à Londres est attendu pratiquement inchangé.

Lael Brainard, gouverneure de la Fed considérée comme modérée, a déclaré mardi s’attendre à ce que la banque centrale revienne à une politique monétaire « plus neutre » d’ici la fin de cette année en conjuguant des hausses de taux et une réduction rapide de son bilan.

Ses déclarations ont renforcé le scénario de plusieurs hausses d’un demi-point du taux des fonds fédéraux (« fed funds ») lors des prochaines réunions de la Fed afin de freiner l’inflation.

Pour Kristina Hooper, responsable de la stratégie de marché d’Invesco, « cela a forcément un impact négatif sur les actions parce que cela augmente la probabilité d’une récession. La Fed, si elle devient plus offensive, va avoir de plus en plus de mal à réussir un atterrissage en douceur. »

Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré de son côté qu’elle n’anticipait de récession à ce stade même si l’économie pourrait s’en approcher.

Dans ce contexte, les investisseurs étudieront avec attention le compte rendu de la réunion de mars de la banque centrale américaine, qui sera publié à 18h00 GMT.

Autre motif d’inquiétude pour les investisseurs: l’impact de la nouvelle vague de l’épidémie de COVID-19 en Chine sur l’économie, mis en évidence par la chute de l’indice Caixin d’activité dans les services à 42,0 en mars contre 50,2 en février.