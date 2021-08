Baisse relative des températures à partir aujourd’hui, jeudi, au nord, au centre et au sud-est. Les températures maximales oscilleront entre 39°c et 45°c et seront accompagnées de vents de sirocco.

Elles atteindront 49°c au sud-ouest. Le gouvernorat de Tozeur pourrait enregistrer une température de l’ordre de 48°c, dépassant ainsi son record du 2 août 2005.

Vents modérés à relativement forts près des côtes du nord, et ce, à partir de l’après-midi. Mer peu agitée à agitée au nord.