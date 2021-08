Temps peu nuageux. Cellules orageuses accompagnées de pluies éparses dans le centre-ouest à partir de l’après-midi. Baisse relative des températures. Les maximales oscilleront entre 32°c et 38°c dans les régions côtières et entre 40°c et 46°c à l’intérieur du pays. Les températures seront accompagnées de vents de sirocco.

- Publicité-

Vents faibles à modérés. Ils s’intensifieront progressivement au sud, en fin de journée. Mer peu agitée à ondulée dans le golfe de Gabès.