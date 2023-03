Bakhmout :  Zelensky craint un revers décisif face aux avancées russes

La prise de Bakhmout pourrait être irréversible pour l’Ukraine. C’est en tout cas la crainte exprimée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de cette ville devenue l’épicentre de combats particulièrement meurtriers depuis plusieurs mois en Ukraine. Une cité martyre, qui pourrait tomber « dans les prochains jours », à entendre les estimations de l’Otan.

« Nous comprenons qu’après Bakhmout, ils pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour les Russes (…) vers d’autres villes d’Ukraine », a estimé Volodymyr Zelensky dans une interview à CNN diffusée ce mercredi 8 mars.

Car face à la crainte de laisser un boulevard aux Russes pour s’emparer de villes de l’Est de l’Ukraine, le président ukrainien a encore fait savoir que son armée ne lâcherait pas le moindre centimètre à Bakhmout. « J’ai eu une réunion avec le chef d’état-major hier et les commandants militaires en chef (…) et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmut », a fait savoir le président d’Ukraine.

« Bien sûr, nous devons penser à la vie de nos militaires. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pendant que nous recevons des armes, des fournitures et que notre armée se prépare à la contre-offensive », a-t-il ajouté. Et ce au moment où les Russes disent progresser dans leur prise de cette ville devenue le théâtre de la plus longue et la plus meurtrière bataille depuis le début de l’invasion russe, il y a plus de 12 mois maintenant. La BBC fait d’ailleurs état de 20 000 à 30 000 victimes russes, selon des responsables occidentaux au sujet des combats à Bakhmout, commencés à l’été 2022.