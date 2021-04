Banque de Tunisie: Une situation financière «très solide»

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque de Tunisie (BT) s’est tenue le 29 avril 2021 dans des circonstances dictées par l’épidémie du COVID 19, c’est-à-dire à distance par les moyens de communication audiovisuelle.

- Publicité-

Elle a confirmé que la situation financière de la BT est très solide fin 2020, même si l’analyse des données disponibles montre que les répercussions de la pandémie du coronavirus seront significatives pour le secteur bancaire notamment en termes de PNB, de cout du risque (classement et provisions) et de résultat net. La Banque de Tunisie devrait cependant traverser cette crise avec le minimum de difficultés et conserver des fondamentaux enviables à la fin de l’exercice 2021.

Les états financiers de la BT font état d’une augmentation de 5,6% des crédits à la clientèle, dont les dépôts, par ailleurs, sont en croissance de 5,3%

Les produits d’exploitation bancaire, eux, ont baissé de 5,0%, de même que les charges d’exploitation bancaire qui déclinent de 14,5%

Le Produit Net Bancaire est en progression de 2,5% alors que les charges opératoires ont signé une hausse de 1,8%

D’autre part, le dividende à distribuer aux actionnaires a été fixé à 0,350 D par action sera mis en paiement à partir du 5 mai 2021

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d’activité du Conseil d’Administration sur la gestion 2020, et entendu lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020, a approuvé le rapport d’activité, les états financiers individuels et consolidés ainsi que les conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales tels que présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion de l’exercice 2020.

D’autre part, le e conseil d’administration a pris acte de la démission de Mohamed Fadhel ABDELKEFI de son poste d’administrateur indépendant et a coopté Mohamed Rekik pour le remplacer.

L’AGO a ratifié la cooptation de Mohamed Rekik en tant qu’administrateur indépendant pour la durée restant à courir du mandant de son prédécesseur.

Elle a, en outre, autorisé l’émission par la Banque de Tunisie d’un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant global maximum de Trois Cents Millions de Dinars (300.000.000 Dinars), sur une période de trois années, s’achevant avec la tenue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023 et délègue les pouvoirs nécessaires au Conseil d’Administration pour arrêter les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.