Banque Franco-Tunisienne: La justice ouvre une enquête contre l’IVD pour faux et usage de faux

Le porte-parole officiel du Pôle judiciaire économique et financier, Mohsen Dali, a annoncé, mercredi, que la brigade spéciale a clôturé ses investigations dans une affaire portée en justice par le chef du Contentieux de l’Etat contre l’Instance Vérité et Dignité dont le dossier a été déféré au Parquet.

Il s’agit d’un ensemble d’enquêtes dont certaines ont été achevées portant sur des soupçons de faux et usage de faux relatifs au rapport de l’IVD concernant la Banque Franco-Tunisienne ( BFT), étant noté que les documents y afférents ont été saisis alors que le ministère public a ouvert une information judiciaire au niveau du Pôle pour faux et usage de faux , réalisation d’avantages et préjudice à l’administration.