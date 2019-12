Barceló Hotel et le Groupe UFI créent Barceló Caravel, « prochain leader » du secteur en Tunisie

Le Groupe hôtelier Barceló et la société tunisienne UFI ont signé un accord pour la création d’une nouvelle société de gestion hôtelière, Barceló Caravel. Cette joint-venture est née avec la vision de devenir un leader dans le secteur hôtelier tunisien.

Barceló Caravel ouvrira son portefeuille avec un total de six hôtels d’affaires et de loisirs 4 et 5 étoiles et 1 485 chambres, répartis entre Tunis, Sfax, Yasmine Hammamet, Port El Kantaoui et Sousse. L’accord prévoit un plan d’amélioration de l’hôtellerie intégrée et l’intégration future de nouveaux établissements.

Le portefeuille de la société comprend cinq hôtels appartenant au Groupe UFI et un autre déjà géré par le Groupe Barceló Hotel, dont le contrat a été signé en mai dernier.

Abdelaziz Essassi, Président du Groupe UFI, a déclaré : “Avec cette alliance, Caravel consolide son expérience dans le secteur et le fait avec l’aide d’un spécialiste international en gestion hôtelière tel que le Groupe Barceló Hotel. Barceló vient d’être élu Meilleure entreprise hôtelière du monde aux World Travel Awards 2019, et le groupe continuera à optimiser les résultats des hôtels. Nous devons construire des sociétés de gestion locales plus fortes et plus grandes pour mieux concurrencer d’autres destinations en Méditerranée et nous attendons que davantage de propriétaires d’hôtels locaux rejoignent Barceló Caravel”.

Jaime Buxó, directeur du développement commercial du groupe hôtelier Barceló, a, pour sa part, déclaré : “Nous croyons fermement au potentiel de développement touristique de la Tunisie. C’est ce qui convient le mieux avec la création de cette joint-venture avec des partenaires locaux ; une formule qui, après avoir analysé d’autres possibilités, nous semble la plus appropriée. Nous sommes convaincus que cette formule nous permettra de devenir la plus grande société de gestion en Tunisie.

“Nous sommes très satisfaits de la qualité et de l’emplacement des hôtels et nous sommes confiants qu’avec nos plateformes commerciales et opérationnelles, nous pourrons maximiser la rentabilité de ces établissements et faire de la Tunisie une destination de référence.