Barrage sur le Nil : L’Éthiopie maintient son calendrier

L’Éthiopie a indiqué, samedi 27 juin, qu’elle entendait commencer à remplir le réservoir de son gigantesque barrage sur le Nil « dans les deux prochaines semaines ». Tout en s’engageant à essayer de conclure un accord définitif avec l’Égypte et le Soudan pendant cette période, sous l’égide de l’Union africaine.

Le communiqué publié par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed contredit en partie les déclarations des dirigeants égyptien et soudanais, vendredi 26 juin, assurant que l’Éthiopie avait accepté de surseoir à la mise en eau de son barrage jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.

L’Éthiopie voit dans cet ouvrage la possibilité d’électrifier une partie du pays, de favoriser l’industrialisation et de créer une source de revenus grâce à l’exportation d’énergie vers d’autres pays. L’Égypte bénéficie du plus important quota selon les traités de partage des eaux et voit d’un très mauvais œil la perspective d’une diminution. La mise en service du barrage perturberait le volume hydrique dont elle dispose pour son agriculture, sa population et sa production d’électricité. Le Soudan s’inquiète également pour son accès à l’eau. Au-delà de ces trois pays, le Nil, qui coule sur quelque 6 000 kilomètres, est une source d’approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d’Afrique de l’Est.

Des discussions tripartites sur la mise en service et la gestion du barrage avaient repris plus tôt en juin, les principaux points achoppement demeurant les modalités du remplissage du réservoir, le fonctionnement de l’installation en période de sécheresse et les mécanismes de résolution des éventuels différends. L’Éthiopie s’est montrée réticente à l’implication de parties tierces dans le processus, notamment après la tentative de médiation des États-Unis et de la Banque mondiale qui s’est soldée en février par un échec.