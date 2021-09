Basket-Championnat arabe des clubs: Ezzahra Sports dans le groupe B

Le tirage au sort du championnat arabe des clubs champions de basket-ball effectué lundi, a placé le représentant Tunisien, Ezzahra Sports, dans le groupe B avec Charjah des Emirats Arabes Unis, Yarmouk du Koweit , Al Wakra du Qatar et Al Younani du Soudan.

Le groupe A est formé d’Al Ittihad Alexandrie (Egypte), Blida (Algérie), Al Mina (Yemen), FUS Rabat (Maroc) et le groupe C, Shaab Hadramout, (Yemen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Egypte) et Widad Boufarik (Algérie).

Enfin le groupe D est composé de Club Beyrouth (Liban), Al Manama (Bahrein), Al Gharafa (Qatar), et Al Bataih (Emirats Arabes Unis)

La compétition se déroulera à Alexandrie en Egypte du 29 septembre au 9 octobre prochains.