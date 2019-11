Basket – Championnat de Tunisie : Programme de la 10e journée

Programme des rencontres de la 10e journée du championnat de la Nationale A de basket-ball, prévues mercredi 27 novembre à partir de 18h00 :

Poule A:

A la Goulette (huis clos):

ES Goulette – US Monastir

A Nabeul:

S. Nabeulien – S. Gabésien

A Gorjani (Match en retard – 5e journée):

C. Africain – ES Sahel

Poule B :

Salle à désigner (huis clos):

JS Manazeh – DS Grombalia

A Bizerte:

CA Bizertin – ES Radès

A Kairouan:

JS Karouanaise – AS Hammamet