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jeudi 23 décembre 2021
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Basket – Championnat Pro A: résultats de la 17e journée

Par African Manager
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Résultats de la 17e journée du championnat Pro A de basket-ball, disputée mercredi :

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Mercredi 22 décembre:

Salle Ariana:

JS Manazeh – ES Radès 79-75

Salle Dar Chaabane:

US Ansar – DS Grombalia 69-78

Salle Mzali Monastir:

US Monastir – C Africain 78-49

Salle Kairouan:

JS Kairouan – Ezzahra Sport 56-76

Salle Béjaoui Sfax:

SS Sfaxien – S Nabeulien 50-70

Classement: PTS J

1. Ezzahra Sport 31 17

2. US Monastir 30 17

3. Club Africain 29 17

4. JS Kairouan 27 17

-. ES Radès 27 17

-. JS Manezah 24 17

-. Stade Nabeulien 24 17

-. DS Gombalia 24 17

9. US Ansar 22 17

10. SS Sfaxien 16 17

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