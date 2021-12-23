Basket – Championnat Pro A: résultats de la 17e journée

Résultats de la 17e journée du championnat Pro A de basket-ball, disputée mercredi :
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Mercredi 22 décembre:
Salle Ariana:
JS Manazeh – ES Radès 79-75
Salle Dar Chaabane:
US Ansar – DS Grombalia 69-78
Salle Mzali Monastir:
US Monastir – C Africain 78-49
Salle Kairouan:
JS Kairouan – Ezzahra Sport 56-76
Salle Béjaoui Sfax:
SS Sfaxien – S Nabeulien 50-70
Classement: PTS J
1. Ezzahra Sport 31 17
2. US Monastir 30 17
3. Club Africain 29 17
4. JS Kairouan 27 17
-. ES Radès 27 17
-. JS Manezah 24 17
-. Stade Nabeulien 24 17
-. DS Gombalia 24 17
9. US Ansar 22 17
10. SS Sfaxien 16 17