Bassam Haddad d’Al Buraq Air prend AVS, pour 3,6 MDT

Une cérémonie a eu lieu le jeudi 26 Novembre 2020 au siège de Al Karama Holding pour la finalisation de l’opération de cession des participations de l’Etat tunisien détenues dans le capital de la société AVS. A rappeler que la cession de 80% du capital de la société AVS a été conclue au profit du consortium composé de Bassem Haddad et des sociétés Buraq Air et Al Mutaheda International Catering Services pour un prix global de trois millions six cent mille (3.600.000) dinars.

Mohamed Adel GRAR, Directeur Général de la société Al Karama Holding, a félicité le représentant du consortium M. Bassem HADDAD, lui souhaitant un avenir fructueux pour la société, particulièrement en cette période difficile caractérisée par la baisse de l’activité du transport aérien. Avec le programme d’investissement projeté, il est donc attendu une nette amélioration des services rendus pour les voyageurs ayant choisis de voyager via l’Aéroport International Tunis – Carthage. A rappeler que la société AVS a été créée en 2007, elle a pour principale activité la gestion des aires d’accueil des voyageurs dans les aéroports, l’assistance et l’accueil des voyageurs résidents et non-résidents tant à l’arrivée qu’au départ et l’assistance des VIP lors de leurs séjours en Tunisie. Cette opération a été menée pour le compte de l’Etat tunisien par la société AL KARAMA HOLDING appuyée par le cabinet FICOM CONSEIL.