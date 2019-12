Bassem Loukil inaugure le 1er centre Guineo – Tunisien d’ophtalmologie ( vidéo)

Le président du Conseil tuniso-africain des affaires (TABC) , Bassem Loukil a inauguré ce jeudi 5 décembre 2019, l’inauguration du premier centre guineo-tunisien d’ophtalmologie de SOS médecins.

Situé dans la capitale guinéenne Conakry et disposant des équipements de dernière technologie pour le traitement des pathologies liées aux yeux, le centre met à contribution l’expertise et le savoir-faire d’ophtalmologues guinéens et tunisiens.