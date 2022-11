BCE: L’inflation en zone euro n’a pas encore culminé

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde serait « surprise » de voir l’inflation de la zone euro avoir atteint un sommet, suggérant que le resserrement monétaire en cours va se poursuivre, a-t-elle déclaré lundi.

La hausse des prix a atteint son plus haut niveau en octobre, à 10,6%, et elle était également très élevée à environ 5% en omettant les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

« J’aimerais voir l’inflation avoir culminé en octobre mais je pense qu’il y a trop d’incertitude » pour supposer que c’est le cas, ce qui « me surprendrait évidemment », a souligné la présidente de la BCE lors d’une audition devant le Parlement européen.

L’incertitude concerne en particulier la « répercussion du coût élevé de l’énergie sur les prix de détail », a-t-elle mis en avant.

Face à l’inflation élevée dans le sillage de la guerre en Ukraine, la BCE a relevé ses taux de deux points de pourcentage depuis juillet, ce qu’elle n’a jamais fait aussi brusquement de toute son histoire.