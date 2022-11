BCT: Accélération des crédits au secteur privé, de 5,5% à fin septembre 2022

« Les crédits au secteur privé ont enregistré une accélération de 5,5% à fin septembre 2022, contre 1,7% durant la même période de 2021. Cette évolution reflète essentiellement, la hausse des crédits à court terme », d’après l’intervention du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, lors de la journée de l’Expert Comptable organisée le 29 Octobre 2022, à Sfax.

Toujours selon la même source, l’augmentation des crédits aux entreprises privées a profité essentiellement, aux secteurs des industries manufacturières et du commerce.

A ce titre, le Gouverneur a également, évoqué les efforts déployés par la BCT pour améliorer l’accès au financement des entreprises, à travers en premier lieu, l’amélioration de la qualité de l’information financière. A ce titre il a rappelé, la promulgation du décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l’activité du renseignement de crédit, la promulgation de la Circulaire 2022-09 du 25 octobre 2022 précisant les modalités de demande d’agrément ainsi que les documents et les données à fournir pour l’exercice de l’activité.

Abassi a précisé qu’une deuxième circulaire fixant les informations sur le crédit est en cours de préparation.

Pour améliorer l’accès au financement des entreprises, la BCT a, par ailleurs, œuvré à favoriser la diversification des sources de financement (financement alternatif). Ainsi, l’exercice de l’activité de « Crowdfunding » en prêts est soumis à un agrément accordé par la BCT, conformément aux conditions fixées récemment par le décret n°2022-766 du 19 octobre 2022 portant organisation de cette activité.

La BCT a aussi, fixé par circulaire les conditions relatives notamment aux obligations des prestataires en «Crowdfunding», au plafond du taux et au reporting.

La mobilisation des sources de financements extérieurs pour la PME était l’autre volet sur lequel la BCT a été active. Le gouverneur a rappelé, à cet effet, que 5 lignes de crédit rétrocédées au secteur bancaire, sont disponibles pour financer les PME, à savoir une Ligne de crédit italienne de 50 millions d’euros ( Un Programme d’Appui au secteur privé et à l’inclusion financière dans les domaines de l’Agriculture et de l’Economie Sociale et Solidaire) ; une Ligne de crédit Espagnole de 25 millions d’euros aux opérateurs tunisiens et sociétés mixtes tuniso-espagnoles pour financer les importations des biens et services d’origine espagnole ; une Ligne de crédit française de 30 millions d’euros pour financer les biens et les services d’origine française.

Il s’agit également, d’un Programme de financement du commerce Interarabe de 220 millions de dollars (revolving) destiné à financer des transactions commerciales, et d’une Ligne de crédit allemande (KFW / TPME II) de 140 millions d’euros destinée à financer les TPME pour la promotion de l’emploi.

Il a précisé que toutes ces lignes sont à des conditions concessionnelles de 12 à 15 ans de maturité avec des délais de grâce allant à 5 ans, et des taux fixes aux alentours de 6,5%.