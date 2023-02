Augmentation de 8,6% du M3 en novembre 2022

La masse monétaire au sens de l’agrégat M3 (le numéraire en circulation) s’est accélérée, en novembre 2022, en évoluant à un rythme de 8,6% en glissement annuel, contre 8 % en novembre 2021, selon la note sur les évolutions économiques et monétaires et les perspectives à moyen terme publiée jeudi par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette évolution est principalement attribuable à l’accélération notable de la quasi-monnaie » M2-M1 « , soit une hausse de 10,7% contre 7,9%, plus précisément, les certificats de dépôt (+38,9% contre -2,8% une année auparavant) et les dépôts à terme (+10,1% contre +6,8%).Quant à la masse monétaire » M1 » , son rythme d’évolution est demeuré quasiment inchangé à +7,2% (contre +7,3% en novembre 2021).

En termes de contreparties, l’accélération de la masse monétaire (M3) est imputable à la hausse des créances nettes sur l’extérieur en novembre 2022, sous l’effet de l’augmentation des avoirs nets en devises, et à l’accélération du rythme de progression des concours à l’économie.

Pour le reste, on relève un accroissement moins important que l’année précédente des créances nettes sur l’Etat.Selon les données de la Centrale d’information de la BCT, les crédits à l’économie ont progressé à un rythme moins soutenu au cours du mois de novembre 2022 (+6,9% en glissement annuel contre +7,3% en octobre 2022 et +6,1% une année auparavant).

Cette évolution a touché les crédits accordés aux professionnels (+8,3% en glissement annuel contre +8,7% en octobre 2022 et +5,9% en novembre 2021), notamment ceux de court terme (+16,7% en glissement annuel contre +18,5% en octobre 2022).

De même pour les crédits accordés aux particuliers (+3,1% en glissement annuel contre +3,3%), portant la marque d’une décélération du rythme de progression des crédits à la consommation (+3,3% contre +3,7%) et des crédits aux logements (+2,7% contre +2,9%).

