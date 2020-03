BCT : Gratuité du paiement des facturiers pour les transactions inférieures ou égales à 100 dinars

Toute commission appliquée sur le paiement électronique des facturiers et des commerçants pour toute transaction dont la valeur est inférieure ou égale à 100 dinars, sera suspendue, a annoncé la BCT (Banque Centrale de Tunisie).

La BCT a fait savoir, jeudi, que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux tendant à limiter la propagation du Covid-19 et de l’adaptation de la prestation des services bancaires à la conjoncture actuelle.

Cette conjoncture, ajoute la même source, exige l’encouragement des opérations à distance et la réduction des déplacements des clients au niveau des agences.

La BCT a décidé, également, de favoriser la gratuité du service de retrait interbancaire de billets de banque des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) et de mettre à disposition une carte bancaire gratuite, par les banques, à tout client bancarisé qui en fait la demande.

Il s’agit, aussi, de la possibilité de donner une carte bancaire prépayée gratuite à toute personne non bancarisée qui en fait la demande compte tenu de cette conjoncture.

Il convient de noter que toutes ces mesures revêtent un caractère exceptionnel et provisoire, selon la BCT.