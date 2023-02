BCT: Hausse des services de la dette extérieure cumulés de 25,8%, à la date du 10 février 2023

Les services de la dette extérieure cumulés ont évolué de 25,8%, pour dépasser 1,2 milliard de dinars, à la date du 10 février 2023, par rapport à la même période de 2022, d’après les données monétaires et financiers publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).



Ces charges sont à peine compensées par les recettes touristiques et les revenus du travail cumulés qui sont accrues respectivement de 74%, à 441 millions de dinars- MD (pour les recettes touristiques), et de 10%, à 819 MD (les revenus du travail).



Pour rappel, les services de la dette publique ont dépassé les 12 milliards de dinars, durant les 11 premiers mois de 2022. Le volume global de la dette extérieure s’est élevé à près de 5 milliards de dinars, selon des données de ministère des Finances.



Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils ont régressé à 22 milliards de dinars, ce qui représente 95 jours d’importation, à la date du 17 février courant, contre 23,4 milliards de dinars (ou 131 jours d’importation), à la même date de l’année écoulée.



