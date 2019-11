BCT: Les avoirs nets en devises ont atteint 106 jours d’importation

Les avoirs nets en devises ont atteint, à la date de jeudi 21 novembre 2019, environ 18,9 milliards de dinars, soit l’équivalent de 106 jours d’importation, contre 77 jours en 2018, selon les derniers Indicateurs monétaires et financiers, publiés, vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En fait, les recettes touristiques ont évolué de 38%, entre 2018 et 2019, pour atteindre, à la date du 10 novembre courant, 5 milliards de dinars, contre 3,5 milliards de dinars en novembre écoulé.

De même, les revenus du travail cumulés ont augmenté de 16,8%, durant la même période, pour se situer au niveau de 3,6 milliards de dinars.

Cette hausse des avoirs en devises est expliquée, également, en partie, par le versement, dernièrement, par l’Union Européenne, d’un prêt de 150 millions d’euros (environ 472 millions de dinars), à la Tunisie, au titre du programme de l’assistance macro-financière.

Sur un autre registre, la BCT a fait état, de la multiplication du total des transactions interbancaires, passant de 760 millions de dinars (MD) à 1660 MD, entre novembre 2018 et 2019, contre une importante baisse du volume global de refinancement, de 16,3 milliards de dinars, à 11,7 milliards de dinars.

Pour ce qui est des billets et monnaies en circulation, ils ont augmenté, en une année, passant de 12 milliards de dinars, à 13 milliards de dinars.

Quant au taux du marché monétaire (TMM), il s’est stabilisé, à la date du 21 novembre, au niveau de 7,80%.