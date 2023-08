Beechcraft T-6C Texan II «révolutionne» l’instruction des pilotes de l’armée de l’air tunisienne

Textron Aviation Defence a annoncé jeudi l’arrivée du huitième avion Beechcraft T-6C Texan II pour soutenir l’instruction de pilotes de l’armée de l’air tunisienne au 13e Escadron de la base aérienne de Sfax en Tunisie. Textron Aviation Defence avait précédemment obtenu un contrat de ventes militaires à l’étranger (FMS) pour huit avions d’entraînement militaire avancé T-6C Texan II, des représentants du service sur le terrain et du soutien logistique dans le pays, un soutien à la gestion du programme, un soutien intérimaire pour la première année, une formation pour pilotes et professionnels de la maintenance, moteurs de rechange, pièces de rechange et équipements de soutien des avions.

Le Beechcraft T-6C Texan II est conçu et fabriqué par Textron Aviation Defence LLC, une filiale en propriété exclusive de Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc.

« C’est un honneur de célébrer l’introduction du Beechcraft T-6C dans la production pilote de l’armée de l’air tunisienne », a déclaré Brett Pierson, président et chef de la direction de Textron Aviation Defence. « Les forces aériennes et les pilotes mondiaux les plus avancés au monde nous font confiance pour fournir un excellent avion qui leur permet de faire du monde un endroit meilleur et plus sûr. Notre main-d’œuvre de classe mondiale va au-delà pour concevoir, fabriquer, livrer et soutenir le premier entraîneur de vol militaire au monde. C’est un honneur que les pays partenaires continuent de faire confiance au Beechcraft T-6 Texan II en tant qu’étalon-or en matière de capacités d’entraînement.

S’exprimant lors d’un événement le 17 juillet marquant l’arrivée des quatre premiers avions T-6C, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie , Joey R. Hood, a déclaré : « La Tunisie joue un rôle important pour assurer non seulement sa propre sécurité nationale, mais aussi celle du nord. l’Afrique et le continent dans son ensemble », et a réitéré l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts de la Tunisie pour renforcer la capacité de l’armée de l’air tunisienne à répondre à la fois aux besoins sécuritaires et humanitaires.