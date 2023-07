BEI: La Tunisie reçoit un financement de 40 millions d’euros pour la construction de 80 écoles

La Tunisie et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont signé, lundi, à Barcelone, un accord de financement d’une valeur de 40 millions d’euros (l’équivalent de 132 millions de dinars) pour la construction de 80 écoles primaires modernes réparties sur différentes régions de la République, a annoncé le ministère de l’Economie et de la Planification.

L’accord a été signé par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied et le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho, en marge de la conférence » BEI Med 2023 « organisée par la Banque en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée sur le thème » Connectivité en Méditerranée : ensemble pour un avenir meilleur « .L’accord a pour objectif de garantir une infrastructure éducative et pédagogique permettant de lutter contre le décrochage scolaire et d’instaurer une éducation inclusive et équitable, laquelle profitera à près de 14500 élèves, a précisé le ministère de l’Economie dans un communiqué.Le même accord vise aussi à fournir des équipements de pointe notamment numériques et d’acquérir des moyens de transport.A cette occasion, le ministre a souligné l’importance de ce financement pour l’éducation, un secteur » prioritaire » qui fait partie des programmes de réformes du gouvernement.De son côté, le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho a fait part de l’engagement de son institution à continuer de soutenir la Tunisie dans ses réformes et programmes de développement.

