Béja : 2500 emplois seront créés suite à l’extension de l’usine Kromberg & Schubert

La nouvelle extension de l’usine allemande Kromberg & Schubert, installée à Béja et spécialisée dans la fabrication de câblage pour voitures, devra générer 2500 nouveaux emplois.

Wissem Bâadri, directeur général de l’usine, a indiqué que les travaux d’extension concernent notamment la construction d’un local de 14 mille m2 afin de répondre aux besoins des marchés automobiles allemand et mondial en matière de câblage pour véhicules.

L’opération de recrutement des employés a bel et bien démarré, a-t-il affirmé à l’Agence TAP,

Implantée en 2008 au gouvernorat de Béja, l’usine Kromberg & Schubert figure parmi les grandes entreprises étrangères dans la région où elle fournit actuellement 4 mille emplois.

