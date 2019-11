Béja: 9 listes en lice pour les municipales partielles à Nefza

Au total, neuf listes candidates se sont présentées aux élections municipales partielles à Nefza (gouvernorat de Béja), après clôture, lundi, du dépôt des dossiers de candidature.

Il s’agit de six listes indépendantes et trois partisanes (Ennahdha, Nidaa Tounes et Mouvement Echaab) en lice pour ces élections qui seront tenues le 26 janvier 2020, a indiqué, à l’Agence TAP, le président de l’instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) à Béja, Adel Achour.

Le conseil municipal de Nefza a été dissous en 2019 suite à la démission collective de 13 de ses membres (24).