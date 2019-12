Béja accueille le Festival scientifique des inventions destinées à lutter contre les changements climatiques

Le palais municipal de Béja a accueilli, dimanche, le festival scientifique des inventions destinées à faire face aux changements climatiques, lequel est organisé à l’initiative de l’association tunisienne ” Inventeurs sans frontières dans les sciences et le développement durable “.

Le premier prix a été remporté par l’élève Yassine Kouki, inscrit en 2ème année science au lycée Ibn Al Haytham, de la ville de Béja. Le projet consiste à inventer une unité chargée de produire de l’énergie propre à partir de l’énergie solaire et éolienne, ainsi que le traitement des déchets animaux, et ce à des fins agricoles, notamment l’irrigation goutte-à-goutte, et la programmation à distance d’une unité de pompage, a fait savoir, l’élève à l’agence TAP. D’après Kouki, son projet vise à permettra à l’agriculteur de faire face aux changements climatiques.

Quant au deuxième prix, il a été remporté par l’élève Omar Aloui, inscrit au baccalauréat technique au lycée de 2 mars 1934, pour son projet de voiture qui fonctionne à l’énergie solaire.

Il a expliqué que cette technique existe déjà dans un nombre de pays de monde, mais il essaye de l’appliquer en Tunisie en adoptant de nouvelles méthodes. Le recours aux énergies renouvelables et le respect de l’environnement figurent parmi les principaux critères de choix des lauréats dans cette compétition, a noté le président du comité de jury, Hasnaoui Mehadheb.