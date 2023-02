Béja: Appel à la mise en place d’un point de sécurité après une agression sur 6 membres du personnel de l’hôpital régional

Le directeur de l’hôpital régional à Béja, Taoufik Fareh, a appelé, lundi, à la mise en place d’un point de sécurité permanent à l’hôpital, à l’issue de l’agression dont ont été victimes 6 membres du personnel paramédical et administratif de l’hôpital. La même source a affirmé qu’une plainte a été déposée, lundi, contre un homme et deux femmes ayant » violemment agressé le chef personnel du service néonatologie de l’hôpital, le gardien, l’agent de réception et l’équipe de travail de la salle de maternité, après que l’accès à la salle d’accouchement leur a été interdit ». Cette agression a causé des » préjudices physiques graves chez les victimes » a affirmé le directeur de l’hôpital, notant que certains cas ont nécessité des interventions chirurgicales. Et d’ajouter : » Nous exigeons un point de sécurité permanent à l’hôpital, qui emploie plus d’un millier d’agents, en vue d’assurer des conditions propices au travail « . Il a dans ce contexte indiqué, qu’en réponse à cette agression, un certain nombre de médecins et d’agents médicaux ont évoqué la possibilité d’une démission, appelant les citoyens à appuyer le travail des agents et cadres de l’hôpital, en vue de sauvegarder la bonne marche de cet établissement de santé public.

- Publicité-