Béja-covid19: Fermeture du marché Keireddine Bacha pour 5 jours

La municipalité de Béja a décidé la fermeture du marché “Kheireddine Bacha” pour 5 jours à partir de jeudi 9 avril jusqu’au 13 avril 2020, et ceci dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19.

Cette mesure prise mercredi par la cellule de crise de la municipalité fait suite à l’encombrement constaté dans le marché considéré comme le plus grand de la ville de Béja.

Lors d’une vidéoconférence organisée, mercredi, le maire de Béja Mohamed Yasser Gharbi a indiqué que la décision a été prise à l’unanimité compte tenu de l’évolution de la situation épidémique en Tunisie et pour préserver la santé des citoyens.

Tout en soulignant la désinfection prochaine du marché, le maire a fait savoir que la cellule de crise de la municipalité se réunira dimanche prochain pour décider de la réouverture ou non du marché.

La cellule de crise de la municipalité de Béja a décidé de fermer tous les commerces et les étalages dans la rue Kheireddine Bacha durant 5 jours en appelant les commerçants à s’installer dans d’autres quartiers de la ville tout en assurant une distanciation d’au moins un mètre entre les clients.

Rappelons que le marché Kheireddine Bacha a été fermé lundi 6 avril 2020 pour désinfection suite à la contamination d’un commerçant du marché au covid-19, avant de rouvrir mardi.