Béja-Covid19 : Seulement 2 lits de réanimation disponibles

La région de Béja ne dispose que de deux lits de réanimation dans le secteur public de la santé, précisément à l’hôpital régional de Medjez El Bab, souligne, jeudi, à l’agence TAP, Khemaies Kaabi, directeur régional de la santé.

‘’Il n’y a pas de médecin anesthésiste-réanimateur dans la région”, ajoute-t-il, en indiquant que les efforts sont déployés pour surmonter ce problème.

Près de 123 personnes ont terminé leur période d’auto-isolement sanitaire, sans enregistrer de symptômes, sur un total de 216 personnes soumises à ce type de confinement.

Des tentes sont installées pour le tri des patients, ainsi que des unités d’isolement sont en place dans tous les hôpitaux de la région.

Un hôtel comprenant 18 lits est mis à la disposition des services de santé.

S’agissant du non-respect du confinement total, les unités de la garde nationale de Béjà ont retiré 36 permis de conduire et cartes grises, fait savoir à l’agence TAP, une source de la garde nationale.

Dans le même contexte, 27 procès-verbaux ont été rédigés, dont 20 pour la non application du couvre-feu et 4 PV pour violation des dispositions du confinement.

Quatre cafés ont été fermés, pour les mêmes motifs.

Les dispositions de confinement total ont été mieux respectées, pendant les deux derniers jours dans la région, par rapport à la première période de sa mise en vigueur, selon la même source.