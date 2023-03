Des mesures urgentes contre le pompage anarchique des eaux de l’Oued Medjreda

Des mesures d’urgence ont été adoptées, lors d’une séance de travail tenue mardi dans le gouvernorat de Béja, concernant le pompage anarchique de 11 millions m3 des eaux de l’Oued Medjreda, sur fond d’une situation marquée par la rareté de l’eau dans le pays.

Le premier délégué chargé de la gestion des affaires courantes du gouvernorat de Béja, Saber Nebli a expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que 480 pompes hydrauliques anarchiques font le captage de 11 millions m3 de l’eau de Medjreda, notant que 50% de ces pompes appartiennent à 12 grandes entreprises.

Dans l’objectif de contrer cet état de fait, une série de mesures urgentes ont été prises lors de cette séance, et qui consistent notamment, à l’installation de compteurs intelligents dans les 12 entreprises précitées, » ce qui serait à même de pouvoir mesurer la consommation effective de l’eau dans ces structures, et, par ainsi, d’en limiter le pompage » à hauteur de 25% de la quantité consommée actuellement, a affirmé Nebli.

Il a également été décidé de faire le remplacement d’un certain nombre de pompes hydrauliques et d’adresser une correspondance directe à plusieurs autres usagers anarchique des eaux de l’Oued Medjreda, les sommant de respecter la loi en vigueur.

Pour sa part, Chokri Djebi, président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche, a appelé dans une déclaration à l’Agence TAP, à prendre des mesures qui concernent la totalité des consommateurs et des secteurs, « afin que les agriculteurs de Béja ne supportent pas seuls les conséquences de la rareté de l’eau dans le pays « , a-t-il estimé.

Il a appelé à ce que les solutions à ce problème soient » flexibles, se basent sur un effort de sensibilisation à déployer en amont, et d’éviter que les résolutions ne soient répressives « , selon lui.

