Béja: «La pénurie du sucre sera surmontée d’ici la fin de semaine», dixit le DGR du commerce

Le directeur régional du commerce à Béja, Yosri Damergi a déclaré, lundi, que la pénurie du sucre qui a conduit à la quasi-suspension des activités d’un certain nombre d’usines à Goubellat et à Béja, est sur le point d’être surmontée d’ici la fin de la semaine en cours.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Damergi a indiqué que l’approvisionnement en sucre des usines de boissons gazeuses et de pâtisserie s’effectue sur un rythme progressif, notant que les points de vente sont également alimentée par cette denrée.

Il a précisé que les quantités de sucre injectées sur le marché correspondent à une consommation régionale d’une durée d’un mois, faisant savoir que des quantités supplémentaires de sucre seront livrées, outre la production de la Société Tunisienne du sucre à Béja.

