Béja: Le taux de remplissage des barrages demeure faible après les dernières précipitations

La situation des barrages dans le gouvernorat de Béja reste » préoccupante « , a indiqué le commissaire régional de l’agriculture par intérim, Fethi Mekni, notant que les précipitations des dernières 48 heures étaient trop faibles pour avoir un effet sur les réserves hydrauliques.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable a expliqué que les réserves du barrage Sidi Salem à Testour ne dépassent pas les 15% de ca capacité de stockage tandis que celles de Sidi Al-Barrak se maintiennent à 50%.

Une situation qui a poussé le commissariat régional du Développement agricole (CRDA) à prohiber les cultures irriguées à Sidi Salem et Nchima ainsi que dans toutes les zones adjacentes aux barrages. A cela s’ajoute l’interdiction du pompage de l’eau dans les berges des oueds de la région à des fins d’irrigation, à l’exception des cultures stratégiques telles que les céréales, le fourrage, la betterave à sucre et les arbres fruitiers, selon la même source.

A noter que le barrage de Sidi Salem à Testour est le plus grand barrage de Tunisie et se situe sur les bords de l’oued Medjreda, il est bâti sur une hauteur de 57 mètres, avec un bassin qui s’étend sur 4300 hectares et une capacité de stockage de 643 millions m3.