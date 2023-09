Les quantités de graines de pin d’Alep récoltées annuellement dans le gouvernorat de Béja sont estimées entre 17 et 20 tonnes, a indiqué le chef de la circonscription des forêts à Béja, Houssine Reguigui.

En Tunisie, le gouvernorat de Béja figure parmi les régions productrices de graines de pin d’Alep les plus importantes, aux côtés des gouvernorats de Kasserine, Siliana, le Kef et Zaghouan.

La région compte plus de 7 mille hectares de forêts de pin d’Alep.

