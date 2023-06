Béja-Marché du bétail : Amélioration de l’approvisionnement en moutons

La direction de commerce et de développement des exportations à Béja a organisé, mardi, une campagne de contrôle de l’approvisionnement du marché hebdomadaire de bétail.

Une amélioration de l’approvisionnement en moutons a été enregistrée contre une hausse du prix de référence de la viande ovine.

Yosri Demerji, directeur régional du commerce, a souligné, à l’Agence TAP, que le nombre des ovins destinés au sacrifice a connu une baisse de 19 mille têtes, précisant que ce déficit sera comblé par le recours aux marchés dans d’autres gouvernorats.

Selon les statistiques de la direction régionale du commerce, le nombre des moutons, barcous et chèvres, a enregistré, aussi, une baisse de 20% en 2023 (31 mille têtes) par rapport à l’année précédente (40 mille têtes).

Demerji a indiqué que deux points de vente » Du producteur au consommateur » sont déjà ouverts, ajoutant que le contrôle des marchés de bétail se poursuivra à Medjez El Bab, Nefza, Teboursouk et Thibar.

