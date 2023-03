Béja-Ramadan : 128 infractions économiques relevées

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Béja ont relevé 128 infractions suite à 534 visites d’inspection menées au cours des six premiers jours du mois de Ramadan.

L’opération a permis de saisir 1116 litres de lait demi-écrémé, 321 litres d’huile subventionnée et 300 kilos de sucre, ainsi que des paquets de cigarettes et des quantités de café.

Les contraventions concernent notamment l’augmentation des prix, l’absence de factures, le non-affichage des prix et les pratiques de spéculation. Elles ont été commises en particulier lors de la vente de produits liés aux fruits et légumes, volailles, viandes rouges et de pâtisserie.

