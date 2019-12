Béja: Récupération d’une ferme domaniale agricole de 548 ha

Dans la continuité de la campagne nationale de restitution des terres domaniales squattées prônée par le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, les services de la direction régionale des domaines de l’Etat à Béja ont récupéré hier jeudi 05 décembre 2019 une ferme domaniale agricole dénommée ” Saidiya ” d’une superficie d’environ 548 hectares, située dans la délégation de Gbollat du gouvernorat de Béja.

La ferme agricole comprenant des terrains labourés (378 ha), des plantations d’amande (100 ha) des terrains non labourés ainsi que des espaces destinés aux constructions, était exploitée par la société de mise en valeur domaniale agricole (SMVDA ” Saidiya “) qui a failli à ses obligations contractuelles.

Elle a été récupérée suite à l’exécution d’une décision de déchéance de droit émise par les ministres des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le terrain domanial agricole a été par la suite pris en charge par las services de l’OTD ( L’unité de gestion des terrains domaniaux récupérés Béja 1) direction régionale des domaines de l’Etat dans l’attente de sa réhabilitation dans le circuit économique.

L’opération a été menée sans incidence avec la contribution des autorités régionales et sécuritaires.

A noter qu’environ 14.443 hectares de terrains domaniaux ont été restitués