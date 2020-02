Béja: Sit-in du personnel de l’hôpital régional de Medjez El Bab

Les cadres et agents de l’hôpital régional de Medjez el Bab (gouvernorat de Béja) ont observé, lundi, un sit-in pour réclamer l’exploitation des nouveaux équipements des salles d’opération et du service de maternité de l’hôpital, acquis depuis 2017, ainsi que le recrutement d’un médecin anesthésiste.

Le secrétaire général adjoint de l’Union Régionale du Travail de Béja, Faouzi Trabelsi a déploré dans une déclaration à l’agence TAP l’incapacité de l’hôpital de la région à répondre aux besoins des habitants du sud du gouvernorat de Béja et il est souvent dans l’obligation de transporter les malades vers les hôpitaux de la capitale.

Dans le même contexte, le chargé du contrôle sanitaire de l’hôpital régional de Béja, Fathi Dridi a exprimé son étonnement face à l’ouverture depuis plus de trois ans de l’hôpital sans l’exploitation des nouveaux services à l’instar des services de réanimation, de chirurgie et de maternité malgré la présence des cadres et des infirmiers.

Il a, par ailleurs, tenu à indiquer que l’hôpital offre ses services à 150 mille habitants des délégations de Testour, Goubellat et Medjez el-Bab.

En réponse aux protestataires, le directeur de l’hôpital Ridha Jouini explique que des problèmes en relation avec l’entrepreneur du projet sont à l’origine de la non exploitation d’une manière efficiente des nouvelles composantes de l’hôpital.

Jouini a aussi confirmé l’absence d’un médecin anesthésiste réanimateur du corps médical de l’hôpital, précisant que les différents cadres paramédicaux recrutés ont été répartis dans les différents services de l’hôpital en attendant l’exploitation du nouveau service de chirurgie.