Béja : Un lourd bilan dans les incendies de Nefza

Une personne a péri et 106 ha de forêt ont été détruits dans des incendies déclarées les 24 et 27 juillet, à Ouechteta et Zouaraa de la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja).

Une source de la protection civile à Béja a indiqué, à l’Agence TAP, que le feu a ravagé la faune et la flore de la région dont 80 ha d’arbres, 9200 arbres fruitiers, du bétail et quelques maisons.

» Les pompiers ont réussi à empêcher les flammes de se propager vers une station-service à proximité de l’incendie à Ouechtata et éviter de lourds dégâts « , a souligné la même source.

Les causes des incendies sont encore inconnues, a -t-il ajouté.

