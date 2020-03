Béja : Une femme suspectée d’avoir contracté le coronavirus

Des prélèvements ont été effectués sur une Tunisienne revenue de France depuis 11 jours et suspectée d’avoir contracté le Coronavirus, a indiqué, mercredi à l’agence TAP, le directeur de la Santé préventive à la Direction régionale de Santé de Béja, Neji Atouani.

Les prélèvements ont été transférés à l’hôpital Charles-Nicolle à Tunis, pour analyse.

Selon la même source, 119 personnes ont été placées en auto-isolement à Béja, dont 20 ont achevé la période de quarantaine.

Les personnes placés en auto-isolement sont toutes revenues de pays comme la France, la Belgique, l’Arabie Saoudite et l’Italie et sont originaires de plusieurs délégations du gouvernorat, en l’occurrence Béja, Medjez el-Bab, Testour et Téboursouk.