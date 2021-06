Belavia assure des vols d’évacuation depuis la Tunisie, l’Albanie et le Monténégro

La compagnie aérienne biélorusse Belavia organise des vols d’évacuation depuis l’Albanie, la Tunisie et le Monténégro, annonce le site web de la société .

« En raison de la fermeture de l’espace aérien par un certain nombre de pays, les agences de voyage et Belavia organisent des vols d’évacuation depuis l’Albanie, la Tunisie et le Monténégro en empruntant les itinéraires contournant les espaces aériens fermés », a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Par exemple, le 1er juin, Belavia a effectué deux vols au départ d’Enfidha, en Tunisie, pour ramener 1 346 passagers chez eux. La compagnie aérienne effectuera deux autres vols vers la Tunisie dans les prochains jours pour transporter plus de 300 personnes.