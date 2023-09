Belhassine à Ryadh pour participer à la réunion ministérielle des Etats membres de l’OMT

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, participe, mercredi et jeudi, aux travaux de la réunion ministérielle des Etats membres de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), à Riyad en Arabie saoudite, tenue à l’occasion de la Journée mondiale du Tourisme.

Selon le ministère tunisien du tourisme, cette réunion, qui réunit plus de 500 personnes, dont des ministres, des secrétaires d’Etat, des dirigeants, des experts et des responsables du secteur touristique, venant de 120 pays à travers le monde, se veut une occasion pour tracer les grandes lignes de stratégie de développement du secteur touristique mondial, et examiner les moyens permettant de renforcer les investissements touristiques, notamment l’investissement vert et l’investissement dans les compétences humaines.

Les participants à cette rencontre ont souligné l’impératif d’unifier les efforts et de mobiliser tous les moyens disponibles pour assurer le développement du tourisme durable.

En fait, ce conclave serait une opportunité pour concevoir de nouveaux mécanismes pour encourager l’investissement ainsi que pour inviter la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, et le secteur privé à mettre en place une nouvelle stratégie d’investissement touristique.

Pour l’OMT l’investissement constitue une priorité, dont la garantie permet de réussir la relance du secteur touristique, et par conséquent booster la croissance et le développement, dans la période à venir.

