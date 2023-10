Belhassine fait série de rencontres avec des acteurs internationaux du tourisme

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a effectué une série de rencontres avec des acteurs internationaux du tourisme, et ce en marge de sa participation à la réunion ministérielle des Etats membres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), tenue, les 27 et 28 septembre 2023, à Riyad en Arabie saoudite, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme.

Le ministre a ainsi, rencontré le directeur exécutif du Fonds de développement touristique saoudien Qusai Al-Fakhri. La rencontre a essentiellement, porté sur l’examen des moyens susceptibles de développer l’investissement commun et renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine touristique, a indiqué le département du tourisme.

Il s’est également entretenu avec le président exécutif de la compagnie italienne »MSC Cruises » Pier Francesco Vago sur la possibilité d’augmenter la fréquence des croisières assurées par cette compagnie vers la Tunisie.

Le ministre a, par ailleurs, eu une réunion avec le directeur général de l’Inde, du Moyen-Orient et de l’Afrique (IMEA), du groupe « IHG Hotels & Resorts » Haitham Mattar, avec qui il a abordé les opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie pour ce groupe comptant plus de 6000 unités hôtelières de par le monde.

Il a, en outre, rencontré Benoit-Etienne Domenget, Président Directeur Général de Sommet Education, groupe d’éducation spécialisé en management hôtelier, pour examiner la possibilité d’une coopération bilatérale dans le domaine de la formation touristique.

