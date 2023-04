Ben Arous : 221 infractions économiques relevées depuis le début du mois de Ramadan

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Ben Arous, ont relevé 221 infractions au cours des 20 premiers jours du mois de Ramadan, à l’issue de 1980 visites effectuées dans les circuits de distribution, les entrepôts et sur les routes.

La plupart des irrégularités enregistrées concernent la vente à des prix illicites, l’absence de factures, le non-affichage des prix, la spéculation et l’usage d’instruments de pesage non-homologués, a indiqué à l’Agence TAP, le sous-directeur régional du commerce à Ben Arous, Maher Zouari.

La répartition de ces infractions selon les secteurs, indique que la filière des fruits et légumes, avec 128 infractions, occupe la tête du classement, suivi par le secteur des produits alimentaires divers (46 infractions), les volailles (15 infractions) et les pâtisseries (8 infractions), etc.

Lors de cette même période, 95 tonnes de pommes, près de 185 tonnes de bananes et 21 mille œufs ont été saisis pour être réinjectés dans les circuits légaux de distribution, dans les grandes surfaces et les points de vente du producteur au consommateur, a souligné la même source.

