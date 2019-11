Ben Arous : Accord de partenariat intermunicipalités

Un accord de partenariat entre les treize municipalités de la région de Ben Arous a été signé, jeudi soir. L’accord vise à réduire les écarts au niveau des moyens financiers et logistiques.

Présidant la cérémonie de signature, le ministre des affaires locales et de l’environnement, Mokhtar Hammami, a souligné la nécessité de diversifier les domaines de coopération entre les municipalités, de mieux maîtriser les dépenses et d’améliorer le rendement. Il a indiqué, dans ce contexte, qu’une enveloppe de 840 millions de dinars a été allouée au profit des municipalités nouvellement créées, pour les aider à réaliser leurs projets d’infrastructure, à renforcer leurs services et à concrétiser leurs programmes de développement communaux.

Des commissions mixtes intermunicipalités seront formées pour veiller à la bonne exécution de la convention, à travers l’élaboration d’un programme d’action fixant les priorités, les objectifs et les délais d’application.