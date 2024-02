Ben Arous: Emblavement de plus de 73 % des superficies consacrées au fourrage

Dans le gouvernorat de Ben Arous, plus de 73 % des superficies consacrées aux cultures fourragères ont été emblavées au titre de la campagne agricole 2023-2024, et ce depuis le démarrage de la saison des semis et jusqu’à la fin du mois de janvier dernier.



Selon un rapport publié par le commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Ben Arous, les superficies agricoles programmées à la culture fourragère sont estimées à 6570 hectares, dont 4620 ha déjà ensemencés.

Les superficies consacrées au fourrage dans la région connaissent une extension remarquable d’une année à une autre, passant de 5 mille ha en 2018 à près de 7 mille ha durant la saison agricole 2022-2023.

Les cultures fourragères s’étendent sur des grandes superficies dans le gouvernorat de Ben Arous, notamment à Mhamdia, leader de la production fourragère en Tunisie, suivie par Fouchana, Morneg et Khelidia.

Les superficies pluviales dominent les superficies consacrées au fourrage dans la région, avec des superficies programmées avoisinant les 6500 ha, tandis que les espaces irrigués se limitent à environ 30 ha.