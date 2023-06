Ben Arous: La coloration verte de la mer est due à une prolifération massive d’algues

La coloration verte de l’eau de la mer d’Hammam-Lif et d’ Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous) observée récemment est due à une prolifération » massive » de microalgues, notamment le » Lepidodinium chlorophorum » et » l’Euglène » qui sont des espèces non-toxiques, a assuré, lundi, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM). Il s’agit » d’un phénomène naturel qui se produit généralement suite à l’enrichissement du milieu en nutriments « , a tenu à préciser l’Institut.Après les dernières pluies, indique-t-il, les eaux de ruissellement et celles s’écoulant de l’oued Meliane et de tout son bassin versant ont entraîné l’acheminement d’une quantité importante d’éléments nutritifs azotés et phosphatés vers la zone d’Hammam-Lif et Ezzahra.

A cela s’ajoutent, l’ensoleillement, la température relativement élevée et le vent dominant durant ladernière période, lesquels ont aussi joué en rôle majeur dans l’apparition de ce bloom, explique encore l’institut. L’INSTM avait dépêché, samedi dernier, une équipe d’experts sur les lieux afin de prélever des échantillons de l’eau de mer, en vue de mener les analyses microscopiques nécessaires.L’intervention de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer fait suite à la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant un changement de couleur de la mer d’ Hammam-Lif , ce qui a suscité l’émoi des internautes .

