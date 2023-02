Ben Arous: Ouverture de l’espace « Pôle étudiant entrepreneur » à Borj Cédria

Un nouveau pôle étudiant entrepreneur vient d’être ouvert à l’Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées à Borj Cédria (Gouvernorat de Ben Arous).

C’est le 3ème pôle crée supervisé par l’Université de Carthage a fait savoir à la TAP la présidente de l’Université Nadia Mzoughi en soulignant que ce nouveau pôle s’inscrit dans la politique de l’Université à renforcer l’esprit entrepreneurial des étudiants et favoriser leurs initiatives innovantes.

Le pôle a pour mission de favoriser la fédération de bonnes pratiques entrepreneuriales et de créer les conditions nécessaires pour instaurer un environnement propice à la création et au développement de start-up par les étudiants.

Parmi les privilèges accordés aux étudiants entrepreneurs : l’aménagement de l’emploi du temps afin de concilier études et travail sur le projet en plus de bénéficier des financements nécessaires de la part des institutions soutenant le projet.

