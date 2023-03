Ben Arous: Ouverture du nouveau bureau de poste El Mhamdia Chebbi

Un nouveau bureau de poste vient de s’ouvrir dans la localité de Mhamdia (Mhamdia Chebbi) relevant du gouvernorat de Ben Arous.

Ce nouveau bureau s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la modernisation du réseau commercial de l’entreprise publique de la poste tunisienne dans la région.

Le bureau de poste d’El Mhamdia Chebbi -CP1165- assurera les différents services financiers et postaux au profit des particuliers et des entreprises économiques installées dans la région.

Dans le cadre de sa politique de proximité et la numérisation de ses transactions, la poste tunisienne à Ben Arous a entamé, depuis le début de l’année 2023, le renforcement des différents postes de la délégation d’El Mourouj (Mourouj 1 et 3, Souk Jomla, Chebda) par de nouveaux distributeurs en plus du démarrage des travaux de construction du nouveau bureau de poste à Borj Cedria.

