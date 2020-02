Ben Arous: Ouverture d’une école canadienne à Ezzahra

Une école canadienne a ouvert ses portes à Ezzahra (Gouvernorat de Ben Arous) et propose des programmes et méthodes pédagogiques identiques au système d’enseignement canadien.

L’école assure les cours pour les niveaux préscolaire, primaire et secondaire et son diplôme de Baccalauréat permettra l’accès direct aux établissements d’enseignement universitaire canadien.

Lors de la cérémonie d’inauguration organisée, mercredi, en présence de l’ambassadeur de Canada en Tunisie, le président de la chambre régionale de l’enseignement privé à l’Union régionale du commerce et de l’industrie (URICA) de Ben Arous, Ali Sahnoun a indiqué que l’enseignement au sein de cette école sera encadré sur le plan pédagogique par des experts canadiens.