Ben Arous : Ouverture d’une enquête sur les causes des dernières coupures d’électricité

Le procureur de la république près le tribunal de première instance à Ben Arous, Amor Yahyaoui a ordonné, mercredi, l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes des coupures d’électricité enregistrées, dans la nuit de mardi à mercredi.

Il a ajouté que suite à l’interruption du courant électrique dans plusieurs régions, dont notamment la centrale électrique de Radès, l’unité centrale de la garde nationale à l’Aouina a été chargée de mener les recherches et investigations nécessaires pour identifier les causes de cet incident qui a touché plusieurs régions du pays.

