Ben Arous: Plus de 14 mille jeunes au programme national du tourisme des jeunes

Plus de 14 mille jeunes des différentes localités de Ben Arous participent durant la période estivale aux activités du programme national du tourisme des jeunes qui se déroulent au village touristique les pins à Borj Cédria.

A ce sujet, la déléguée régionale des jeunesses et du sport à Ben Arous, Nawel Bounajeh a indiqué à la TAP que le programme se déroule sur trois axes et se poursuit jusqu’fin août 2023.

Les activités s’articulent autour de la natation et l’animation des villes balnéaires, l’animation au profit des jeunes à la plage et une formation autour du digital.

Une enveloppe de 125 mille dinars a été allouée par le commissariat des jeunesses et du sport de Ben Arous pour le bon déroulement des activités.